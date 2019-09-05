Следующий раунд торговых переговоров США и Китая пройдет в начале октября

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Следующий, 13-й по счету раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР пройдет в начале октября в Вашингтоне. Об этом сообщило в четверг Министерство коммерции Китая.

По его данным, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе состоявшегося в тот же день утром телефонного разговора между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и представителями американской стороны - министром финансов США Стивеном Мнучиным, представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

"Ранее стороны поддерживали друг с другом тесные контакты. Рабочие группы с середины сентября начнут проводить друг с другом обстоятельные обсуждения, подготовят необходимые условия для проведения встречи на высоком уровне, - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. - Обе стороны считают, что для этого следует предпринять реальные шаги".

В документе также говорится, что в ходе телефонного разговора в четверг утром присутствовали глава Центробанка Китая И Ган, заместитель главы Госкомитета по делам развития и реформ КНР Нин Цзичжэ.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ в воскресенье ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд прошел в Шанхае 30-31 июля.





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