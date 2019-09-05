Росатом, Сбербанк и ФМБА намерены вместе работать над цифровизацией в здравоохранении

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Росатом, Сбербанк и ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) в рамках Восточного экономического форума заключили меморандум о взаимодействии для создания лучших мировых практик качественных, доступных и удобных сервисов в сфере здравоохранения, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Взаимодействие предполагает развитие цифровой экосистемы в сфере здравоохранения.

Росатом отмечает, что сформированная с учетом лучших мировых практик цифровая экосистема в сфере здравоохранения обеспечит эффективную работу цифровых защищенных и регулируемых государством сервисов для пациентов, органов управления в сфере здравоохранения и медицинских организаций.

"В итоге пациенты смогут пользоваться качественными, доступными и удобными сервисами управления здоровьем, а врачи за счет использования больших данных и искусственного интеллекта получат принципиально новые возможности диагностики, лечения и мониторинга заболеваний", - отмечает госкорпорация.

В числе ключевых направлений - сервисы поддержки принятия решений (управленческих и клинических, экспертных и на базе технологий анализа больших данных и машинного обучения), включая централизованные диагностические сервисы, сервисы дистанционных консультаций, реабилитации и мониторинга состояния здоровья пациентов; набор информационных систем и сервисов "Умная клиника" с применением комплексов медицинских изделий, информационных технологий и технических средств "интернета вещей".