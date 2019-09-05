{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ВЭФ-2019

Росатом, Сбербанк и ФМБА намерены вместе работать над цифровизацией в здравоохранении

Росатом отметил, что цифровая экосистема в сфере здравоохранения обеспечит эффективную работу цифровых защищенных и регулируемых государством сервисов для пациентов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Росатом, Сбербанк и ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) в рамках Восточного экономического форума заключили меморандум о взаимодействии для создания лучших мировых практик качественных, доступных и удобных сервисов в сфере здравоохранения, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Взаимодействие предполагает развитие цифровой экосистемы в сфере здравоохранения.

Росатом отмечает, что сформированная с учетом лучших мировых практик цифровая экосистема в сфере здравоохранения обеспечит эффективную работу цифровых защищенных и регулируемых государством сервисов для пациентов, органов управления в сфере здравоохранения и медицинских организаций.

"В итоге пациенты смогут пользоваться качественными, доступными и удобными сервисами управления здоровьем, а врачи за счет использования больших данных и искусственного интеллекта получат принципиально новые возможности диагностики, лечения и мониторинга заболеваний", - отмечает госкорпорация.

В числе ключевых направлений - сервисы поддержки принятия решений (управленческих и клинических, экспертных и на базе технологий анализа больших данных и машинного обучения), включая централизованные диагностические сервисы, сервисы дистанционных консультаций, реабилитации и мониторинга состояния здоровья пациентов; набор информационных систем и сервисов "Умная клиника" с применением комплексов медицинских изделий, информационных технологий и технических средств "интернета вещей".

Теги
РоссияВЭФ-2019
Онлайн
Восточный экономический форум - 2019. День второй
V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс"
Читать полностью