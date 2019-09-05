Национальную программу развития Дальнего Востока планируется доработать за 2,5 месяца

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года будет доработана за 2,5 месяца с учетом пожеланий руководителей дальневосточных регионов и министерств. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.

Программа про развитию Дальнего Востока обсуждалась 4 сентября в ходе заседания президиума Государственного совета под председательством главы РФ Владимира Путина во Владивостоке в рамках Пятого Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы должны доработать ее в течение двух с половиной месяцев", - сказал Трутнев. Он отметил, что все выступившие на Госсовете губернаторы дальневосточных регионов поддержали представленную программу и высказали свои пожелания по ее реализации. "Мы с учетом их пожеланий, с учетом реакции министерств чуточку доработаем документ. Кроме того, нам надо завершить работу по согласованию в правительстве прежде всего с точки зрения источников финансирования программы", - сказал представитель президента РФ в ДФО о ходе подготовки программы.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.