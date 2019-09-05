ВЭБ.РФ и JBIC договорились о финансировании строительства тепличного комплекса в Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и Японский банк международного сотрудничества (JBIC) подписали кредитное соглашение о финансировании строительства тепличного комплекса "Саюри" в Якутии. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой госкорпорации.

"ВЭБ.РФ и Японский банк международного сотрудничества JBIC подписали кредитное соглашение о финансировании проекта строительства круглогодичного тепличного комплекса "Саюри" в Якутии", - говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

Отмечается, что средства на реализацию проекта привлекаются в рамках соглашения ВЭБ.РФ и JBIC о совместном финансировании проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока.

Сопровождение региональных инвестиционных проектов осуществляет Платформа поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке (JPPV), которая была учреждена в 2018 году Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ), Агентством Дальнего востока по привлечению инвестиций и JBIC для оказания содействия японским инвесторам в поиске местных партнеров, а также для информационной и административной поддержки в ходе реализации проектов. В настоящее время на сопровождении JPPV находится более 20 проектов, соглашения о сотрудничестве заключены с 16 японскими компаниями.

Соглашением предусмотрено, что на первоначальном этапе общий объем средств, которые инвестиционные проекты Платформы могут получить от японских кредиторов на срок до 10 лет, составляет 15 млрд японских иен. С российской стороны финансирование проектов будет осуществляться как ФРДВ, так и самой государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.

"Несколько ключевых проектов уже реализуются с участием японских партнеров. Это, в частности, "Арктик СПГ" (на Дальнем Востоке предполагается развитие сопутствующей инфраструктуры с участием японских компаний) и развитие Хабаровского аэропорта с участием консорциума японских инвесторов. Также мы заинтересованы в расширении сотрудничества при реализации проектов, направленных на создание качественной городской среды в крупных населенных пунктах Дальнего Востока - прежде всего, во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.