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Политический кризис в Венесуэле

Банк армии Венесуэлы сообщил о прекращении его обслуживания системой Mastercard

Руководство банка обвинило платежную систему в "нарушении прав всех клиентов"

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сентября. /ТАСС/. Международная платежная система Mastercard прекратила обслуживать Банк Вооруженных сил Венесуэлы (BANFANB). Об этом говорится в сообщении финансового учреждения, опубликованном в среду.

"BANFANB сообщает своим клиентам среди гражданских лиц и военных, а также всей стране и международному сообществу об одностороннем прекращении обслуживания кредитных карт BANFANB американской компанией Mastercard, которое произошло, несмотря на наши усилия, 4 сентября", - говорится в сообщении.

Руководство банка обвинило в Mastercard в "нарушении прав всех клиентов, которым серьезно усложнили доступ к их финансовым ресурсам", а также в необоснованности решения. "BANFANB не связан с незаконной деятельностью и коррупцией, а также не упомянут прямым текстом в санкционном списке", - говорится в сообщении. По мнению руководства банка, отказ Mastercard обслуживать карты BANFANB связан с попытками властей США "поместить Венесуэлу в экономическую осаду".

Как подчеркнули в финансовом учреждении, "средства клиентов банка находятся в сохранности".

В своем Twitter BANFANB также опубликовало письмо представителей Mastercard, в котором говорится, что компания перестала обслуживать BANFANB и банк Banco Agricola из-за санкций в отношении Боливарианской Республики. Президент США Дональд Трамп подписал 5 августа исполнительный указ о полной блокировки собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, Дональд
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