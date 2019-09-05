Косвенные эффекты от цифровизации составят для клиентов РЖД до 500 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Косвенные эффекты для клиентов Российских железных дорог от реализации Цифровой стратегии холдинга составят около 500 млрд рублей. Об этом в ходе сессии "Цифровое будущее транспортных коридоров через Дальний Восток: международный опыт и российские реалии" на полях Восточного экономического форума заявил генеральный директор компании Олег Белозеров.

"Мы посчитали, что эффект для РЖД, который реализация этой программы (Цифровой стратегии холдинга - прим. ТАСС) должна дать - это более 150 млрд рублей. Но мы посчитали в том числе и косвенные эффекты. Косвенные эффекты - это то, что получим не мы, а получат наши партнеры, это порядка 500 млрд рублей", - сказал Белозеров.

Глава РЖД добавил, что в Цифровую стратегию компании входят восемь открытых цифровых платформ.

"Они касаются практически всех сфер жизни - это и грузы, это внешняя среда, это и перевозки, внутренняя наша среда, это и иные процессы", - продолжил Белозеров.

По его словам, программу в ближайшее время утвердит совет директоров холдинга.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.