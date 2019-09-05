"Алроса" может скорректировать план добычи на 2020 год

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Алроса" может сократить план добычи на 2020 год на 5-10% в зависимости от внешней конъюнктуры. Об этом глава компании Сергей Иванов сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Какие варианты мы будем выносить на набсовет - посмотрим. В любом случае резко мы сократить [добычу] не сможем, и в случае "Алросы" речь может идти о 7-10% от производства, не более. Но сейчас еще готовятся расчеты, потому что сокращать добычу только ради того, чтобы сокращать, смысла нет", - сказал он. При этом он отметил, что 10% - это максимум, "который вряд ли одобрит менеджмент", и сокращение может составить 5-7%.

"Мы посмотрим, как к октябрю - ноябрю будут себя чувствовать основные рынки сбыта. Определенные позитивные тенденции есть, мы видим, что количество бриллиантов в системе начинает сокращаться, спрос на алмазы сезонно в четвертом квартале может подрасти - если не восстановиться, то хотя бы подрасти в преддверии Рождества в США и нового года в Китае. Насколько тренд будет крепким, поймем в первом квартале", - заявил Иванов.

Ранее он говорил, что "Алроса" планирует представить осенью новый прогноз по добыче алмазов на 2020 год.

По словам Иванова, "Алроса" может несколько повысить прогноз по продажам на 2019 год (32-33 млн карат), озвученный в августе, в случае, если рынок восстановится к октябрю-ноябрю.

"Рынок достаточно волатилен. Я не думаю, что прогноз будет как-то корректироваться вниз, возможно - вверх, если рынок восстановится к октябрю - ноябрю", - сказал он, отметив, что озвученный прогноз является "минимальным".

При этом в августе, отметил Иванов, продажи могут превысить результаты продаж июля текущего года.

"Что касается августа, то по "Алросе", я думаю, продажи будут чуть выше июля", - сказал он.

Информация по продажам за август 2019 года будет раскрыта 10 сентября.

Компания ранее уже понизила прогноз по продажам алмазов на 2019 год до 32-33 млн карат с ранее озвученного ориентира в около 38 млн карат. Прогноз пересмотрен вследствие замедления продаж ювелирной продукции, в том числе из-за глобальной макроэкономической неопределенности, вызванной обострением торговых споров, сохраняющегося избыточного уровня запасов алмазо-бриллиантовой продукции в гранильном секторе и ретейле и др. Прогноз производства на 2019 год при этом был повышен до 38,5 млн карат с предыдущего прогноза в около 38 млн карат. Также компания снизила оценку инвестиций на 2019 год - с 28 млрд рублей до 23,4 млрд рублей.

Лицензии на геологоразведку в Зимбабве

"Алроса" рассчитывает получить до конца 2019 года часть лицензий на проведение геологоразведочных работ в Зимбабве.

"Сейчас мы определили круг лицензий на геологоразведку, который нам интересен, и я думаю, что уже до конца года мы часть этих лицензий получим, - сказал Иванов. - Пока мы говорим о лицензиях на геологоразведку - я думаю, это пять-семь участков, а дальше мы посмотрим в зависимости от наших возможностей".

Также, отметил Иванов, "Алросе" было предложено несколько активов с высокой степенью изученности, решения по ним еще не приняты. По словам гендиректора "Алросы", за три-пять лет компании "было бы интересно посмотреть 7-12 различных зон".

Соглашение о создании совместного предприятия "Алроса" и зимбабвийская госкомпания подписали в середине июля 2019 года. По его условиям, "Алроса" получает 70% в разработке greenfield-проектов, ZCDC - 30%. Совместное предприятие сможет работать на территории всей страны, а также претендовать на новые перспективные площади.

Стороны подтвердили поддержку зафиксированных в соглашении договоренностей, следует из текста протокола.

В конце 2018 года Зимбабве, ранее консолидировавшая алмазодобывающий сектор страны и создавшая единую государственную компанию, открыла для иностранных компаний возможность участвовать в производстве алмазов на территории страны для привлечения технологий и инвестиций. В начале 2019 года президент страны Эммерсон Мнангагва посетил Россию и провел встречу с главой "Алросы" Сергеем Ивановым, на которой было объявлено, что "Алроса" создала в Зимбабве дочернюю компанию и готова принять участие в алмазных проектах страны как в области геологоразведки, так и в освоении месторождений с высоким состоянием разведанных запасов.

О компании

"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, доля в мировом объеме добычи алмазов составляет 27%. Компания добывает на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области, а также в Анголе. В 2018 году "Алроса" добыла 36,7 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции достигла $4,5 млрд.