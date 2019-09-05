Сергей Иванов заявил, что развитие беспилотного транспорта требует новых законов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. России необходимо оперативно создать нормативную базу в части регулирования беспилотного транспорта. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на сессии "Цифровое будущее транспортных коридоров через Дальний Восток" на Восточном экономическом форуме.

"Важный аспект - это формирование оптимальной нормативной базы, надо писать новые законы о том же беспилотном транспорте. Без написания, создания новой законодательной базы, базирующейся на цифровых технологиях, никакого развития не будет", - сказал он.

При этом Иванов отметил, что в этом вопросе России "важно не отстать, потому что это мировая тенденция, мировой тренд, и Россия должна быть в этом самом тренде".

Говоря о транспортной инфраструктуре Дальнего Востока, спецпредставитель президента отметил, что за последние годы "привели в божеский вид, в хорошее состояние практически все аэропорты региона". В то же время, по его словам, "текущее состояние транспортных коридоров, проходящих по российскому Дальнему Востоку, можно охарактеризовать одной фразой - неиспользуемый потенциал".

"Несмотря на большой прогресс, он продолжает оставаться до конца неиспользованным. Причем это касается как обеспечения доступа северо-восточных провинций Китая к выходу к морю через нашу территорию, так и повышения объемов перевозок в большом трансевразийском масштабе", - добавил Иванов. По словам спецпредставителя президента, "цифровое будущее транспортных коридоров неизбежно". Он добавил, что будет создаваться цифровая инфраструктура для мониторинга, координации и управления логистическими операциями и транспортными потоками. Кроме того, будет формироваться система управления транспортной инфраструктурой на основе искусственного интеллекта.