Глава ФСВТС: Россия предложила Индии создать шесть подлодок в рамках межправсоглашения

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российская сторона предлагает Индии построить шесть неатомных подлодок в рамках межправительственного соглашения, без тендера. Об этом сообщил в четверг журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Мы обсуждаем с ними [индийской стороной] вопрос создания подводного флота. У них есть один из проектов - создание шести подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой. У них изначально объявлен тендер, но мы предлагаем достаточно эксклюзивные условия и склоняем наших коллег к тому, чтобы это сделать на основе межправительственного соглашения", - сказал Шугаев.

По его словам, российская сторона высказывает свои предложения с учетом большого опыта в военно-морской сфере. "Надеемся, что мы выйдем на взаимопонимание. Во-первых, это будет дешевле и по срокам совершенно точно быстрее. Кроме того, Индия получит компетенции в строительстве подводного флота, которых у них еще недостаточно", - отметил глава ФСВТС.

Россия предлагает Индии неатомные подводные лодки "Амур-1650" разработки Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации). По данным разработчиков, по желанию потенциального заказчика основным оружием этих лодок могут быть как крылатые ракеты Club-S (экспортный аналог ракет "Калибр-ПЛ"), так и крылатые ракеты "БраМос" российско-индийского производства.

В настоящее время в составе подводных сил ВМС Индии, в частности, состоят девять дизель-электрических подводных лодок проекта 877ЭКМ российского производства.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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