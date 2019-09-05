"Регуляторные песочницы" будут создаваться за 180 дней

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Регуляторные песочницы" для апробации инновационных продуктов бизнеса будут создаваться за 180 дней, сроки их действия составят до трех лет. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Савва Шипов на сессии "Открывая двери будущему: правовые эксперименты как sine qua non цифровой трансформации" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В чем принципиальное новшество, предлагаемое законопроектом ["Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций"], это - возможность создания "песочниц" за 180 дней от начала и до конца за счет того, что правительство РФ наделяется специальными полномочиями по принятию таких быстрых решений", - сказал Шипов. Это позволит бизнесу быстро приступать к тестированию новых технологий, отметил он.

"Мы предлагаем сделать четкую рамку: три года - это максимальный срок, когда песочница должна работать", - указал он. Шипов подчеркнул, что результатом действия "песочницы" должно стать внедрение инновации в экономику. "Главная задача, чтобы после того, как время, на которое она создавалась, пройдет, регулирование автоматически было распространено уже на всю территорию Российской Федерации, на все общественные отношения", - отметил замминистра.

"Наше желание - создать некую фабрику, когда это будет действительно гибкий инструмент, позволяющий в разных сферах очень быстро тестировать новые возможности и делать их работающими за рамками экспериментальных режимов, если они подтвердили свою жизнеспособность", - резюмировал замглавы Минэкономразвития.

"Регуляторные песочницы" - специальные правовые режимы для бизнеса, их создание предусмотрено подготовленным Минэкономразвития законопроектом "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций". Они предполагают апробацию инновационных товаров и услуг в области цифровой медицины, транспорта, электронного обучения, госуправления, торговли, строительства и финтеха. В рамках песочниц будет действовать особое регулирование, исключающее применение ряда требований к бизнесу. Такие экспериментальные площадки помогут снизить издержки бизнеса и ускорить внедрение инноваций.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.