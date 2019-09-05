Российская венчурная компания и японская Mizuho создадут инвестфонд

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Российская венчурная компания" (РВК) и японская корпорация Mizuho планируют создать в 2020 году инвестиционный фонд для развития проектов в области современной медицины, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор РВК Александр Повалко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы при самом широком и активном участии Минэкономразвития провели переговоры с корпорацией Mizuho, подтвердили наши планы по созданию совместного фонда. Сейчас ищем партнеров - инвесторов для этого фонда, поскольку мы с японскими партнерами не видим наши доли в фонде больше 25-30%. Планируем в 2020 году фонд создать", - сказал он

По его словам, российско-японский фонд будет заниматься развитием высокотехнологичных проектов. "Обсуждаем проекты в области современной медицины, к примеру, поставку так называемой цифровой клиники, то есть централизованной, цифровой системы управления процессами в современной медицинской больнице", - отметил Повалко.

О форуме

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.