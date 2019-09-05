"Россети Сибирь" инвестирует в энергетику Бурятии и Забайкалья более 3 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций компании "Россети Сибирь" (входит в ГК "Россети") в развитие энергосистемы Бурятии и Забайкальского края превысит в 2019 году 3 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме гендиректор "Россети Сибирь" Павел Акилин.

"В этом году в рамках заключенных с главами регионов соглашений инвестпрограмма Бурятии составила 1,1 млрд рублей, Забайкальского края - 2 млрд рублей. В первую очередь перед нами стоят задачи повышения надежности сетей и снижения количества технологических нарушений. Не буду скрывать, в Забайкалье и Бурятии требуются серьезные инвестиции в ремонт, и это наша общая задача с региональными властями, поскольку качество жизни населения зависит в том числе и от стабильности электроснабжения", - сказал Акилин.

Он добавил, что благодаря реализации инвестпрограмм только за семь месяцев этого года энергетикам удалось снизить аварийность на 2,5% в Забайкалье и на 2% - в Бурятии. "Эти регионы будут полностью готовы к зиме. Но при этом важно не сбавлять обороты ремонтов и реализации инвестпроектов в следующем году. В этом плане я рассчитываю на укрепление сотрудничества с [врио губернатора Забайкальского края] Александром Осиповым и [главой Бурятии] Алексеем Цыденовым", - подчеркнул руководитель "Россети Сибирь".

В этом году, по его словам, в Забайкалье началась реализация пилотной программы уличного освещения районных центров, в рамках которой до середины сентября будут оснащены улицы сел Кыра и Акша, формируется программа по реконструкции генерирующих мощностей изолированных территорий края. "Подобный проект мы готовы реализовать и в Бурятии при поддержке властей", - отметил Акилин.

"Россети Сибирь" (МРСК Сибири) осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.