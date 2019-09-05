СМИ: Абэ изложил Путину позицию Японии в связи с открытием на Шикотане нового завода

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе состоявшихся в четверг во Владивостоке переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным изложил ему позицию японской стороны в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Об этом японскому агентству Kyodo во Владивостоке заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Котаро Ногами.

"Премьер-министр изложил [президенту России] позицию Японии [по этому вопросу]", - цитирует чиновника агентство.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам о представлении российской стороне в связи с открытием на Шикотане нового завода.

"Мы в курсе [соответствующей информации]. Включая представление, мы ответим надлежащим образом. В любом случае, в правовой позиции нашего правительства никаких изменений нет. Мы считаем, что для фундаментального решения этой проблемы необходимо решить проблему северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС). Мы продолжим плотные переговоры с российской стороной на основе нашей базисной позиции - решение территориальной проблемы и следующее за ним заключение мирного договора", - подчеркнул он. В то же время Суга уклончиво ответил на вопрос, будет ли заявлен российской стороне официальный протест. "Включая представление, мы планируем дать надлежащий ответ", - повторил он.

Президент РФ Владимир Путин в среду на полях Восточного экономического форума осмотрел выставку территорий опережающего развития региона и в режиме видеоконференции понаблюдал за запуском ряда предприятий. В частности, президенту показали новый терминал Хабаровского аэропорта, новый горноперерабатывающий комплекс на серебряном месторождении "Вертикальное" в Якутии, а также рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Японская сторона зачастую выражает протесты в связи с деятельностью РФ на южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.