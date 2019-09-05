Минэнерго может достичь договоренности по дате трехсторонних переговоров по газу после ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Дата трехсторонних переговоров между Россией, ЕК и Украиной по газу может быть определена сразу после Восточного экономического форума. Об этом министр энергетики РФ Александр Новак сказал журналистам в кулуарах ВЭФ.

"Я вернусь из командировки [из Владивостока], и мы договоримся", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале августа дипломатический источник в Брюсселе сообщал ТАСС, что трехсторонние министерские переговоры по газу намечены на 16 сентября в Брюсселе. Позднее Еврокомиссия предложила России и Украине провести встречу на неделе - с 16 по 22 сентября.

Предыдущие переговоры по газу на уровне министров состоялись в середине 2018 года.

Действующий 10-летний контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Украинская сторона неоднократно заявляла, что не будет продлевать транзитный контракт на прежних условиях и изучает варианты на случай прекращения транзита.