{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Колебания курса рубля
Обновлено 

Курс доллара опустился ниже 66 рублей

Это произошло впервые с 26 августа
Описание
© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,36% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 65,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:42 мск.

В последний раз курс доллара находился ниже 66 рублей 26 августа 2019 года.

Курс евро, в свою очередь, опустился на 0,23%, до 72,88 рубля за единицу европейской валюты.

Рубль укрепляется на фоне дешевеющей нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,49% и составила $60,4 за баррель.

Теги
РоссияКолебания курса рубля
Онлайн
Восточный экономический форум - 2019. День второй
V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс"
Читать полностью