Курс доллара опустился ниже 66 рублей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,36% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 65,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:42 мск.

В последний раз курс доллара находился ниже 66 рублей 26 августа 2019 года.

Курс евро, в свою очередь, опустился на 0,23%, до 72,88 рубля за единицу европейской валюты.

Рубль укрепляется на фоне дешевеющей нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,49% и составила $60,4 за баррель.