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ВЭФ-2019

Росгеология и "Мечел" могут создать СП в сфере недропользования

Кроме того, планируется изучить вопросы актуализации, переоценки и доразведки запасов неэксплуатируемых месторождений для их вовлечения в производство

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Росгеология и "Мечел" подписали соглашение о намерениях сотрудничества в сфере недропользования. Документ, в том числе, предусматривает возможность создания сторонами совместных предприятий для реализации проектов по поиску, оценке и дальнейшему освоению выявленных месторождений, сказано в совместном пресс-релизе компаний.

Подписи под документом поставили генеральный директор - председатель правления Росгеологии Сергей Горьков и генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов.

В соответствии с соглашением, стороны намерены осуществлять сотрудничество в сфере реализации проектов по поиску, оценке и разведке новых высоколиквидных месторождений полезных ископаемых и дальнейшей их эксплуатации на территории России и за ее пределами.

Кроме того, в рамках реализации совместных проектов Росгеология и "Мечел" изучат вопросы актуализации, переоценки и доразведки запасов неэксплуатируемых месторождений для их вовлечения в производство.

О компаниях

Росгеология - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой - от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% акций компании находятся в собственности государства.

"Мечел" объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке - от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

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