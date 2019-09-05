Росгеология и власти Камчатки заключили соглашение о разведке минерально-сырьевой базы

ТАСС, 5 сентября. Росгеология и правительство Камчатского края на Восточном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве в области разведки и освоения минерально-сырьевой базы региона, сообщила в четверг пресс-служба Росгеологии.

"АО "Росгеология" и правительство Камчатского края подписали сегодня в рамках Восточного экономического форума соглашение о сотрудничестве в области комплексного геологического изучения и освоения недр, воспроизводства и развития минерально-сырьевой базы региона. Со стороны Росгеологии документ подписал генеральный директор - председатель правления Сергей Горьков, со стороны Камчатского края - губернатор Владимир Илюхин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пятилетнее соглашение направлено на развитие и углубление сотрудничества Росгеологии и Камчатского края. В числе приоритетных направлений совместной работы - реализация на территории региона федеральных и региональных государственных программ по воспроизводству минерально-сырьевой базы; прогнозирование, поиск, разведка и комплексное освоение месторождений полезных ископаемых с применением прогрессивных методов и технологий геологоразведочных работ; эффективное и рациональное природопользование; охрана окружающей среды; государственный мониторинг состояния недр.

В настоящее время геологоразведочные работы на Камчатке в рамках государственных контрактов на сумму свыше 2 млрд рублей осуществляют дочерние общества Росгеологии - АО "Камчатгеология" и АО "Иркутскгеофизика".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.