Сбербанк будет тестировать свои инновационные цифровые сервисы в Кузбассе

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Кемеровская область станет площадкой для тестирования инновационных цифровых сервисов Сбербанка. Об этом правительство Кузбасса и руководство ведущего банка страны договорились во время Восточного экономического форума, соответствующее соглашение в четверг подписали губернатор Сергей Цивилев и глава Сбербанка Герман Греф.

"В Кузбассе уже реализуются крупные проекты по цифровизации предприятий и учреждений, оцифровке территорий. Подписанное сегодня соглашение - продолжение намеченных путей современного развития. Уверен, предлагаемые Сбербанком инновации и их внедрение дадут старт качественным преобразованиям во многих отраслях экономики региона", - сказал по итогам подписания соглашения губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации региона, цифровые разработки Сбербанка, которые планируется тестировать в Кузбассе, связаны с областями искусственного интеллекта, системной интеграции, кибербезопасности, мобильных приложений, финансовых технологий и систем мониторинга.

Также в Кузбассе Сбербанк планирует организовать мероприятия по повышению цифровой грамотности населения и вопросам современных тенденций и перспектив развития науки сотрудничества с научно-образовательным центром "Кузбасс".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.