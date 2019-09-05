Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,095 рубля

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов выросли. Индекс Мосбиржи вырос на 0,35%, до 2803,2 пункта, индекс РТС увеличился на 0,40%, до 1336,09 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:46 мск снизился на 0,19%, до 66,095 рубля, курс евро уменьшился на 0,07%, до 73,003 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,84% - до $62,16 за баррель.

В четверг российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения роста, но полноценной восходящей динамики не получилось, отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Так, покупкам способствовала ситуация на рынке, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 2,5%, поднявшись в район $62 за баррель. Также поддержку оказывала динамика западных площадок, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,7% и 1,4% соответственно. Лидерами торгов стали акции "ИнтерРАО" и АФК "Система", рост которых превысил 3,5%. Хуже рынка торговались обыкновенные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза", упавшие на 4,9% и 5,2% соответственно, компанию им составили "Полюс" (-2,4%) и ВТБ (-1,6%), добавил Зварич.

Эксперт отметил, что после роста в начале дня, во второй половине торгов по российскому рынку прошла волна продаж, чему могло поспособствовать желание игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям.

Согласно прогнозам "БКС Премьер", в пятницу российский рынок акций может показать рост на признаках стабилизации торговых отношений между США и Китаем. "Страны решили возобновить переговоры в октябре. Кроме того, снижается вероятность жесткого Brexit из-за недовольства таким сценарием британского парламента", - пояснил старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. По прогнозам компании, индекс Мосбиржи может торговаться в диапазоне 2805-2815 пунктов. Курс доллара будет находиться в пределах 65,5-66,6 рубля.