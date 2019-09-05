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Прокатчик автомобилей "Флай авто" подал иск к ФБК Навального на 1 млрд рублей

Третьим лицом, привлеченным к делу, указан телеканал "Дождь"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Флай авто", занимающаяся прокатом автомобилей, подала в Арбитражный суд Москвы иск к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального на сумму в 1 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был зарегистрирован 5 сентября. Третьим лицом, привлеченным к делу, указан телеканал "Дождь". Других подробностей в карточке иска нет.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Флай авто" зарегистрировано в Москве 17 февраля 2011 года. Генеральным директором компании является Дмитрий Борисович Летухин.

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