Крым и Севастополь попросили президента создать господрядчика для бюджетных строек

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма и Севастополя обратились к правительству РФ и президенту с просьбой создать государственное учреждение, которое будет выступать подрядчиком для строительства объектов, финансируемых из бюджета, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы с [врио губернатора Севастополя] Михаилом Владимировичем Развожаевым совместно обратились в правительство Российской Федерации, обратились к президенту с тем, чтобы принять ряд управленческих решений. Сейчас обсуждаем с правительством возможность создания государственного бюджетного учреждения, которое будет выполнять все работы, связанные со строительством бюджетных объектов, выполнять по госзаданию", - сказал Аксенов.

Он отметил, что также главы субъектов предложили другой вариант: позволить губернатору Севастополя и главе Крыма заключать контракт с единственным подрядчиком для проектов на определенную сумму, например, от 500 млн до 1 млрд рублей. "Я понимаю, что это будет моя персональная ответственность, я буду за эти процессы отвечать. Но я все равно за это отвечаю, а так будет хотя бы возможность маневра", - уточнил Аксенов.

Он пояснил, что менять систему взаимодействия с подрядчиками необходимо из-за особенностей работы на полуострове, так как надежные компании из остальной части России заходят туда неохотно, а ресурсы местных организаций ограничены. В результате подрядчики нередко срывают сроки исполнения работ или не исполняют контракты вообще.

"44-й федеральный закон (регламентирующий порядок выбора подрядчиков для государственных и муниципальных нужд) преподносит сюрпризы: в стадии расторжения или расторгнуты за три года более 200 контрактов, не были реализованы", - отметил глава Крыма.