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ВЭФ-2019

Открытие шести инжиниринговых центров запланировано в ДФО до 2025 года

Это даст региону более 100 рабочих мест

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Открытие шести инжиниринговых центров запланировано на Дальнем Востоке до 2025 года. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Вместе с Минвостокразвития и другими ведомствами мы работали над привлечением на остров крупных компаний, и многие из них позитивно восприняли идею такого развития региона. Так, уже сейчас запланировано открытие шести инжиниринговых центров. Это позволит создать более 100 новых рабочих мест в регионе. Реализация проектов запланирована с 2019 по 2025 годы", - сказал он.

Мантуров привел в пример "Вертолеты России" и ОАК, которые планируют создать инжиниринговый центр для развития и внедрения в производство инновационных технологий (робототехника, дополненная реальность, обработка "больших данных"). Также, добавил он, "Роснефть" создает инжиниринговый центр по направлениям судостроения и судоремонта, развития инновационных технологий.

В 2018 году, на прошлом Восточном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин призвал крупные российские компании размещать на острове Русском свои инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок.

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС по ссылке: https://tass.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияВЭФ-2019
ВЭФ-2019
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