Щеголев: рост инвестпривлекательности ЦФО позволит решить задачи нацпроекта "Демография"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Повышение инвестиционной привлекательности регионов Центрального федерального округа (ЦФО) будет способствовать решению проблемы оттока населения в крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, и увеличению рождаемости согласно нацпроекту "Демография". Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

"Конечно же, повышение инвестиционной привлекательности регионов будет способствовать решению, в том числе этой проблемы [оттока населения в Москву и Санкт-Петербург]. Мы рассчитываем с этой точки зрения на повышение рождаемости, потому что, чем более уверенно себя будут чувствовать семьи, тем у них будет больше возможностей родить все больше детей, с одной стороны. С другой стороны, все меньше будет возможности оправдываться, что у них нет средств, чтобы детей содержать", - сказал Щеголев.

По словам полпреда, повышение инвестиционной привлекательности, рост количества производств - это основа экономики, которая позволит решить задачи практически всех национальных проектов. Проблемы Центрального федерального округа в вопросе удержания трудовых ресурсов схожи с теми, что испытывает Дальневосточный федеральный округ (ДФО), что разбивает миф о его исключительности из-за климатических условий и отдаленности от столицы.

Шесть регионов Центральной России, по словам полпреда, улучшили свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности, два - сохранили, еще два - ухудшили. "В своем округе мы работаем со всеми. Везде движение есть, у кого-то больше, у кого-то меньше. Наша задача - сделать так, чтобы оно везде было значительно более динамичным", - сказал полпред президента в ЦФО.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.