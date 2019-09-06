Япония рассчитывает на энергичное обсуждение совместных с Россией проектов на Курилах

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония рассчитывает, что диалог с РФ по проектам в рамках совместной экономической деятельности на южной части Курильских островов будет продолжаться в энергичном ключе. Об этом в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который принимает участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

"На саммите в декабре 2016 года лидеры Японии и России выразили серьезную решимость урегулировать проблему мирного договора и начать переговоры по вопросу осуществления совместной экономической деятельности на четырех островах. С тех пор консультации по этой теме проводились на различных уровнях, включая высший", - сказал он.

Министр напомнил, что на последней встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина в Осаке была достигнута договоренность об осуществлении пилотных проектов на Курилах в области туризма и утилизации отходов. "Мы рассчитываем на энергичное обсуждение с Россией по всем пяти выбранным направлениям, включая утилизацию мусора и туризм", - добавил Сэко.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем, как отмечают в Японии, Москва и Токио пока расходятся в том, как осуществлять совместные проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках ее законодательства, а Япония предлагала создать некую специальную юридическую систему на юге Курильских островов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.