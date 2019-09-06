Во Владивостоке открылся филиал Международного коммерческого арбитражного суда

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие отделения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) во Владивостоке состоялось в пятницу на полях Пятого Восточного экономического форума.

"У нас после реформы законодательства в России появилась возможность создать такой филиал, ранее мы такой возможности не имели. Мы начали развивать сеть, и мы очень надеемся и верим, что создание здесь подразделения МКАС даст возможность разбирать все коммерческие споры, которые неизбежно возникают при ведении международной деятельности. У нас порядка трети арбитров это зарубежные представители из ведущих арбитражных центров", - сказал на торжественном открытии президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

МКАС при Торгово-промышленной палате Российской Федерации является одним из наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров в мире. Ежегодно здесь рассматривается 250-300 международных коммерческих споров с участием компаний из 40-50 стран.

В 2017 году в результате реформы законодательства об арбитраже МКАС получил право рассматривать не только международные, но и внутренние споры с участием российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также образовывать отделения вне места своего нахождения.

В 2017-2019 годах образовано 17 отделений МКАС во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Иркутске, Казани, Краснодаре, Московской области, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саратове, Ставрополе, Тюмени, Ульяновске, Уфе и Челябинске.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.