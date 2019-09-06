Российско-корейский форум межрегионального сотрудничества открылся в рамках ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Открытие второго российско-корейского форума межрегионального сотрудничества прошло в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС с церемонии. Приветствие президента РФ Владимира Путина зачитал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Символично, что очередная встреча проводится в рамках Восточного экономического форума. Это, несомненно, свидетельствует о растущей роли регионов в развитии российско-корейских отношений взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", - говорится в приветствии.

Отмечается, что на мероприятии будут обсуждаться вопросы сотрудничества провинций Республики Корея с регионами Дальнего Востока. "В числе последних - все области и края российского Дальнего Востока, на долю которого приходится более 40% торговли с корейскими партнерами, которые обладают по-настоящему уникальным потенциалом для реализации проектов в таких сферах, как судостроение, рыболовство, газодобыча, морские перевозки, сельское хозяйство, здравоохранение, туризм", - говорится в обращении.

Первый российско-корейский форум межрегионального сотрудничества прошел в ноябре в южнокорейском городе Пхохан. Форум собрал на одной площадке участников из девяти субъектов Дальневосточного федерального округа России и 17 регионов Республики Корея. Предприниматели двух стран в ходе заключили соглашения на общую сумму более 4 миллионов долларов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.