Компании Индии готовы инвестировать в разработку новых месторождений угля в Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Металлургические компании Индии, которым якорный инвестор территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия" угледобывающая компания "Колмар" поставила пробные партии угля, довольны качеством продукции и готовы участвовать инвестициями в разработке в регионе новых месторождений. Об этом сообщила в пятницу ТАСС на полях ВЭФ-2019 председатель совета директоров "Колмар Груп" Анна Цивилева.

"Качество угля их устраивает, у них есть заинтересованность. Они даже готовы входить [в бизнес-проекты], вести геологоразведку новых месторождений, чтобы покупать российский уголь, вкладываться самим в их разработку", - сказала Цивилева.

Ранее в компании сообщали, что регулярные поставки якутского угля могут начаться в 2020 году с вводом терминала компании в порту Ванино в Хабаровском крае. Работа компании с индийскими металлургами уже начата: образцы угля отправлены компании JSW Steel и тестируются их металлургическим заводом.

Угледобывающая компания "Колмар" владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд т угля. Основной специализацией ТОР определена добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны АТР.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.