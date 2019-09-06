Южнокорейский Ульсан рассчитывает на развитие энергетического сотрудничества с Россией

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Южнокорейский город Ульсан, расположенный на юго-востоке страны, рассчитывает на укрепление сотрудничества с Россией в сфере энергетики, в том числе за счет строительства крупного нефтегазового комплекса. Об этом заявил в пятницу мэр Ульсана Сон Чхоль Хо, выступая на втором по счету Российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества, который проходит во Владивостоке.

"Потенциал Ульсана - это автомобильная промышленность, также существует судостроительная верфь, нефтехимический комплекс. Наш проект нефтегазового центра в городе Ульсан предполагает создание резервуаров для хранения до 24 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. Ульсан должен стать центром нефтегазовой логистики в Северо-Восточной Азии, что посодействует укреплению российско-корейского энергетического сотрудничества", - сказал он.

По его словам, в июне он встречался с руководством российских компаний "Роснефть", "Новатэк" и "Лукойл" с целью обсуждения мер по сотрудничеству в области энергетики и судостроения. Говоря об участии в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), Сон Чхоль Хо отметил, что за счет этого надеется укрепить отношения с Владивостоком и расширить региональные обмены.

Во втором по счету Российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества принимают участие представители более чем 15 регионов Южной Кореи и РФ. Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.