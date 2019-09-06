Резиденты ТОР "Камчатка" за четыре года инвестировали в экономику региона 3 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Резиденты территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" инвестировали в экономику региона 3 млрд рублей за четыре года ее существования, сообщил ТАСС в пятницу в ходе Восточного экономического форума в пятницу губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

"С сентября 2015 года, когда была создана ТОР "Камчатка", 12 резидентов реализовали свои инвестиционные проекты. Объем вложенных инвестиций составил 3 млрд рублей, создано более 500 новых рабочих мест", - сказал Илюхин.

Он отметил, что число резидентов ТОР "Камчатка" постоянно растет. "На текущий момент уже заключено 81 соглашение об осуществлении деятельности в ТОР "Камчатка" с резидентами на общую сумму свыше 36 млрд рублей", - пояснил глава региона.

По его словам, крупнейшими резидентами территории опережающего развития являются АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)" с проектом по реконструкции аэропорта "Елизово" (объем инвестиций 6,2 млрд рублей), ООО "Свободный Порт Камчатка" с проектом по строительству рефрижераторного терминала, терминала по обработке навалочных, генеральных грузов и пассажирского терминала для организации водного туризма (объем инвестиций 4 млрд рублей), горнорудные компании "Аметистовое" и "Камчатское золото" с общим объемом инвестиций более 6 млрд рублей С 2016 года региональный бюджет получил от резидентов ТОР "Камчатка" более 2,3 млрд рублей в виде налогов и сборов.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.