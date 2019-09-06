Новую тепловую электростанцию в Приморье построят к 2026 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Администрация Приморского края и руководство компании "РусГидро" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашения о модернизации Владивостокской ТЭЦ-2, а также строительстве новой тепловой электростанции в городе Артеме к 2026 году. Об этом в пятницу сообщается на сайте компании.

"РусГидро и власти Приморья подписали соглашения о сотрудничестве при реализации проектов модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 и строительства Артемовской ТЭЦ-2. Оба проекта будут реализованы на территории Приморского края в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики. Ввод в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 намечен на 2026 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая Артемовская ТЭЦ-2 заменит работающую с 1936 года тепловую электростанцию, сооружения и оборудование которой достигли высокой степени износа. Новая ТЭЦ разместится в нескольких километрах от старой. В качестве топлива станция будет использовать местный уголь. Проект модернизации существующей ТЭЦ-2 во Владивостоке предусматривает полную замену трех старых турбоагрегатов, которые отработали почти 50 лет. Также планируется замена оборудования с увеличением мощности, а также реконструкции главного корпуса.

"Модернизация станции будет вестись поэтапно, с вводом в эксплуатацию нового оборудования в 2022-2025 года. Со своей стороны администрация Приморского края окажет содействие реализации проекта, в том числе в оформлении разрешительной документации", - уточняется в сообщении.

Оба объекта входят в число крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в Приморском крае. "Оба проекта ориентированы на использование современного, высокоэффективного оборудования и отвечают современным экологическим требованиям. Их реализация позволит обеспечить надежное снабжение потребителей электроэнергией и теплом", - приводятся в сообщении слова генерального директора РусГидро Николая Шульгинова. Владивостокская ТЭЦ-2 является крупнейшей электростанцией на юге Приморского края, работает с 1970 года и обеспечивает теплом 60% жителей города Владивостока.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.