Новую круизную линию из Южной Кореи во Владивосток запустят до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Запуск новой круизной линии из южнокорейского города Пхохан во Владивосток состоится до конца текущего года. Об этом было заявлено во время встречи губернатора Приморья с главой провинции Северная Кенсан в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщила в пятницу пресс-служба администрации края.

"Круизную линию, которая соединит провинцию Северная Кенсан Республики Корея и Приморье, запустят уже в этом году. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Приморского края Олега Кожемяко с южнокорейской делегацией", - говорится в сообщении. В нем также приводятся слова главы южнокорейской провинции Ли Чоль У: "Одним из таких шагов [сотрудничества - прим. ТАСС] будет пробный запуск круизной линии из города Пхохан во Владивосток до конца этого года".

Представители южнокорейской провинции отметили высокий интерес местных жителей к Приморскому краю. Как сообщается, администрация края готова оказать всю необходимую помощь властям Пхохана для организации новой круизной линии. "Это интересно не только инвесторам, но и туристам, позволит еще больше сблизить наши государства", - приводится в сообщении комментарий Кожемяко.

Во время ВЭФ-2019 во Владивостоке открылось торговое представительство провинции Северная Кенсан для обращений предпринимателей, заинтересованных в поиске южнокорейских торговых партнеров. Ожидается, что доля сделок с Южной Кореей и Приморьем возрастет.

Пхохан - промышленный город, в котором проживает около 500 тыс. человек. Расположен на восточном побережье Южной Кореи.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

В новость внесена правка (6:19 мск) — передается с исправлением в заголовке и 1-м абзае, правильно: "до конца года"