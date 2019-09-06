РЭЦ предложил создать российскую площадку для торговли стран Азии

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) предложил создать отечественную площадку, на которой бы могли проводить торговые операции между собой азиатские страны. Об этом сообщил старший вице-президент РЭЦ Алексей Кожевников, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Есть свои сложности в торговых взаимоотношениях у Китая и Японии, сложности некоторого рода в отношениях у японцев с корейцами, у корейцев с китайцами. В Азиатском регионе нет так называемого торгового согласия. На этом можно зарабатывать. Почему бы нам не создать площадку, где они могли бы договориться", - сказал он.

Он добавил, что в Азиатском регионе есть сложности с организацией международной торговли между его странами. По мнению Кожевникова, указанная площадка могла бы зарабатывать на эквайринге, то есть проведении платежей и получении за это комиссии.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.