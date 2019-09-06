Эксперт: роста продаж легковых автомобилей в 2019 году в России ждать не стоит

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Объем продаж легковых автомобилей в России в 2019 году ожидается на уровне прошлого года, рост не прогнозируется из-за снижения реальных доходов граждан. Такое мнение высказал ТАСС гендиректор "Мазда соллерс мануфэкчуринг рус" Дмитрий Кудинов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В этом году относительно прошлого года роста не будет. В прошлом году мы испытывали умеренный оптимизм, и был рост рынка до 1 млн 50 тыс. новых проданных легковых автомобилей в прошлом году. Либо будет столько же, либо чуть меньше. Это связано с тем, что мы наблюдаем снижение реальных располагаемых доходов населения", - сказал он.

Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в январе - июле снизились на 2,4% до 968,7 тыс. авто, по данным Ассоциации европейского бизнеса.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.