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ВЭФ-2019

Эксперт: роста продаж легковых автомобилей в 2019 году в России ждать не стоит

Гендиректор "Мазда соллерс мануфэкчуринг рус" Дмитрий Кудинов отметил, что это связано со снижением реальных располагаемых доходов населения

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Объем продаж легковых автомобилей в России в 2019 году ожидается на уровне прошлого года, рост не прогнозируется из-за снижения реальных доходов граждан. Такое мнение высказал ТАСС гендиректор "Мазда соллерс мануфэкчуринг рус" Дмитрий Кудинов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В этом году относительно прошлого года роста не будет. В прошлом году мы испытывали умеренный оптимизм, и был рост рынка до 1 млн 50 тыс. новых проданных легковых автомобилей в прошлом году. Либо будет столько же, либо чуть меньше. Это связано с тем, что мы наблюдаем снижение реальных располагаемых доходов населения", - сказал он.

Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в январе - июле снизились на 2,4% до 968,7 тыс. авто, по данным Ассоциации европейского бизнеса.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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РоссияВЭФ-2019
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