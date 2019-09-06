Путин пообещал помочь с наведением порядка в регулировании работы туркомпаний в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал помочь с наведением порядка в регулировании деятельности туристических компаний в Приморском крае.

На встрече главы государства с представителями общественности Дальнего Востока один из ее участников, предприниматель Константин Пригорский пожаловался на низкое качество дешевых туристических продуктов ряда региональных компаний, аффилированных с партнерами из Китая. Такие компании, по его словам, мешают развитию качественного туристического бизнеса в крае. Бизнесмен попросил президента дать поручение разобраться в ситуации, чтобы предусмотреть на законодательном уровне определенные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества предоставляемых туристических услуг.

Путин поинтересовался, есть ли у предпринимателя предложения для решения этой проблемы, согласившись с ее актуальностью. Пригорский пообещал передать свои предложения губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Сам глава региона в свою очередь отметил, что эта тема обсуждалась. По его словам, для решения проблемы необходимо лицензировать деятельность гидов, гостиницы.

"Чтобы ваши предложения не затерялись, вы, главное, направьте, а все остальное я сделаю, главное, чтобы до меня дошла эта [инициатива]", - ответил президент предпринимателю.