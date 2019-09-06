Путин рассмотрит вопрос субсидирования авиперелетов детей-инвалидов с Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность субсидирования проезда детей-инвалидов с Дальнего Востока к месту лечения в европейской части России авиационным транспортом, а также расширения использования материнского капитала.

"Я такую задачу (проработать использование авиации для поездок детей-инвалидов - прим. ТАСС) поставлю перед соответствующими ведомствами, в том числе перед Минфином, - сказал он на встрече с представителями общественности Дальнего Востока. - Надо будет посчитать, сколько это стоит. Но я не думаю, что это такие большие деньги".

Кроме того, президент согласился обсудить вопрос о расширении использования материнского капитала для семей, живущих в сельской местности, на подключение к центральному газоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

"У меня всегда такое опасение, чтобы эти деньги у людей не растащили", - сказал он. Путин признал, что над возможностью расширить использование средств материнского капитала на подключение к коммуникациям стоит подумать. "Важно, чтобы у людей не стырили эти деньги", - заметил он.