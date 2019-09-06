Путин: решения о повышении зарплат медработникам должны быть сбалансированными

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Вопросы повышения уровня оплаты труда медицинских работников должны решаться сбалансированно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Дальнего Востока.

"Вопрос в том, чтобы все проблемы подобного рода решались сбалансированно, исходя из общего состояния рынка труда и оплаты труда различных категорий работников в зависимости от их уровня профессиональной подготовки, от их образования, от опыта работы, стажа и так далее. С тем, что в этом надо наводить порядок, я согласен", - сказал Путин.

В ходе встречи один из ее участников предложил рассмотреть возможность повысить уровень зарплаты медицинских работников среднего звена до уровня, который установлен для врачей.

"По поводу справедливости или несправедливости. Вы сказали, что у одних выше образование, у других меньше, надо приподнять среднему персоналу. Но тогда и врачам придется приподнять. С удовольствием. Были бы деньги, завтра бы в 10 раз бы вам всем поднял", - сказал президент.

По его словам, для начала необходимо в полном объеме выполнить параметры, заложенные в майских указах. Путин также отметил, что ряд решений о развитии первичного звена системы здравоохранения уже принят. "В перечне поручений, которые вышли буквально 2 дня назад о первичном звене в здравоохранении, об этом тоже говорится. Мы этим будем заниматься", - заверил Путин.