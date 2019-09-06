Кабмин будет ориентироваться на позицию "Аэрофлота" по приватизации "Победы"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в вопросе приватизации авиакомпании "Победа" будет ориентироваться на мнение менеджмента "Аэрофлота". Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Я считаю, что надо в любом случае опираться на руководство "Аэрофлота". Мы так привыкли за последнее время спокойно рассуждать о государственных компаниях, давая им иногда весьма директивные указания.... Надо всегда помнить, что даже 100%-ное акционерное общество - это все-таки формально частный бизнес, и я бы здесь предложил ориентироваться на позицию менеджмента, а потом уже как-то относиться к этим предложениям, потому что всегда довольно опасно их инициировать сверху и в деструктивном режиме продвигать. Я думаю, что мы скорее будем ориентироваться на предложения менеджмента компании ("Аэрофлот"), а уж как к ним относиться? Они поступят - мы рассмотрим", - сказал он.

Как сообщал в августе РБК, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию "Победа", входящую в группу "Аэрофлот", для развития внутрироссийских перевозок и поддержки конкуренции между перевозчиками на рынке. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху. Позже замруководителя ФАС Александр Редько говорил, что "Победа" должна развивать сеть полетов по России или выйти из группы "Аэрофлот".

Позднее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что вопрос о выделении лоукостера "Победа" из группы "Аэрофлот" пока не рассматривается

"Победа" - первый российский лоукостер. Проект запущен в сентябре 2014 года. Помимо "Победы", в группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Восток.