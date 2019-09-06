ЦБ отозвал три лицензии у страховой компании "Поволжский страховой альянс"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Банк России приказом от 5 сентября 2019 года отозвал ряд лицензий на осуществление услуг страхования у компании "Поволжский страховой альянс", говорится в сообщении регулятора.

У компании отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, а также на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, следует из документа ЦБ.

Как отмечается в сообщении, лицензии отозваны в связи с рядом нарушений страхового законодательства. В частности, компания нарушила порядок "инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20% от величины страховых резервов".

"Поволжский страховой альянс" - региональная универсальная страховая компания, созданная рядом промышленных предприятий Самарской области в 2001 году. Страховщик предлагает услуги по добровольному страхованию, в том числе имущества, наземного транспорта (кроме железнодорожного), грузов, по страхованию от несчастных случаев, добровольному медицинскому страхованию, страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, а также по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.