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ФАС оштрафовала РЖД на 600 тыс. рублей за нарушение электроснабжения своего абонента

В ведомстве сообщили, что в течение трех месяцев РЖД ограничивали поставку электроэнергии на объект "ФинКома" более 300 раз, не уведомляя об этом абонента надлежащим образом

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России оштрафовало РЖД на 600 тыс. рублей за нарушение обеспечения надежности электроснабжения своего абонента "ФинКом", говорится в сообщении УФАС.

"Регулятор привлек РЖД к административной ответственности и назначил штраф в размере 600 тыс. рублей. Также в целях предупреждения системности подобных нарушений Московское УФАС России выдало РЖД представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения", - сообщили в ведомстве.

По данным УФАС, РЖД неоднократно ограничивали электроснабжение абонента, ссылаясь на неисправность кабельной линии. В свою очередь, "ФинКом" провело испытание кабельных линий и направило сетевой организации протокол, подтверждающий их исправность. "Несмотря на это, РЖД не только не возобновили поставку электроэнергии, но и значительно превысили максимально возможный срок ограничения, установленный законом об электроэнергетике", - добавили в антимонопольной службе.

В УФАС отметили, что в течение трех месяцев РЖД ограничивали поставку электроэнергии на объект "ФинКома" более 300 раз, не уведомляя об этом абонента надлежащим образом.

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