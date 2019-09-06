Сбербанк начал тестировать сервис по доставке продуктов из магазинов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сбербанк начал тестирование сервиса доставки продуктов из магазинов "СберМаркет", сообщил ТАСС представитель банка.

Он отметил, что российский фудтех-рынок стремительно набирает обороты, но пока значительно уступает мировым лидерам по развитости инфраструктуры доставки, интеграции в интернет и торговому обороту.

"Около 60% объема инвестиций в мировой фудтех приходится на онлайн-доставку еды из магазинов и ресторанов. Это быстрорастущая перспективная ниша в электронной коммерции, и Сбербанк рассматривает для себя это направление как одно из ключевых", - рассказал представитель банка.

"СберМаркет" использует технологии и логистику сервиса доставки продуктов Instamart. По итогам тестирования будет принято решение, в каком формате проект будет развиваться дальше.

В Instamart уточнили, что в тестовом режиме заказывать продукты можно из сети оптовых продаж Metro Cash&Carry.

Как сообщал РБК, доставка пока осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Для Сбербанка это не первый опыт в работе на маркетплейсами. С 2018 года Сбербанк вместе с "Яндексом" развивает на базе "Яндекс.Маркета" маркетплейсы "Беру!" и Bringly.

В июле 2019 года Сбербанк и Mail.ru Group объявили о планах создать совместное предприятие на базе Delivery Club и "Ситимобил".

Согласно собственной стратегии, Сбербанк позиционирует себя как экосистема, которая объединяет на базе единой платформы партнеров банка, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера. В экосистему Сбербанка входят более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция ("Яндекс.Маркет"), медицина (DocDoc), телекоммуникации ("Сбербанк Телеком"), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл ("Фудплекс"), сервисы для оптимизации бизнес-процессов ("Эвотор", "Интеркомп") и другие.