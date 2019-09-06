Центробанк снизил прогноз среднегодовой цены на нефть в 2019 году до $63

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Банк России снизил прогноз среднегодовой цены на нефть в 2019 году с $65 до $63 за баррель, следует из материалов регулятора.

Из обновленного среднесрочного базового прогноза ЦБ также следует, что среднегодовая стоимость нефти марки Urals составит в 2020 году $55 за баррель против $60 в предыдущем прогнозе, на 2021 год прогноз повышен с $55 до $60 за баррель. В 2022 году, по прогнозу ЦБ, нефть будет стоить $55.

Отток капитала

Банк России понизил прогноз на 2019 год по оттоку капитала из России до $40 млрд с $50 млрд.

В то же время прогноз по оттоку капитала на 2020 год повышен до $25 млрд с $22 млрд, на 2021 год - до $20 млрд с $13 млрд. Отток капитала в 2022 году составит $20 млрд.