Владелец аэродрома в Жуковском заказал приборы для отпугивания птиц

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова, в чьем ведении находится используемый аэропортом Жуковский аэродром, заказал поставку приборов для отпугивания птиц, следует из материалов на портале госзакупок.

Как отмечается документе, в комплекс приборов входят биоакустический прибор для защиты от птиц Bird Gard Super Pro AMP и отпугиватель "Зеркальный шар". Стоимость контракта составила 1,2 млн рублей.

15 августа самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным перевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 75 человек, один пострадавший госпитализирован.

До инцидента ЛИИ им. Громова неоднократно обращался в прокуратуру с жалобами на птиц вокруг взлетно-посадочной полосы, отмечали в институте.

Как ранее писала газета "Известия", Министерство транспорта РФ планирует выделить 5,6 млн рублей на создание новой системы орнитологической безопасности аэропортов.