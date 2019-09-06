Медведев утвердил изменения, которые позволят внедрить систему мониторинга лекарств в срок

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес изменения в порядок мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, благодаря чему производители смогут внедрить эту систему в срок. Документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"С 1 января 2020 года вводится обязательная маркировка средствами идентификации лекарственных препаратов для медицинского применения <...> Подписанным постановлением в положение внесены изменения, которые, в частности, касаются создания электронной подписи, которая является частью криптографической защиты, порядка выдачи кодов маркировки. Это позволит производителям лекарственных препаратов внедрить систему мониторинга в установленные законодательством сроки", - говорится пояснительной записке к документу.

Отмечается, что система мониторинга лекарственных препаратов внедряется с целью обеспечить поставки потребителям качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов путем защиты легального оборота от фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств.

Утвержденным ранее положением были определены порядок маркировки препаратов, порядок взаимодействия системы мониторинга с другими информационными системами, в том числе системами частных предпринимателей, осуществляющих производство, хранение, ввоз в Россию, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение лекарственных препаратов.

О маркировке

Эксперимент по добровольной маркировке лекарственных препаратов начался в России 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года.

С 1 ноября информационная система мониторинга движения лекарств перешла от Федеральной налоговой службы к национальной системе маркировки и прослеживания товаров "Честный знак", созданной и управляемой Центром развития перспективных технологий.

В ноябре 2018 года Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что маркировка лекарств, которая обходится в 50 копеек за упаковку, не приведет к подорожанию жизненно необходимых медикаментов.

В новость была внесена правка (22:26 мск) – передается с уточнением названия в последнем абзаце, правильно - Федеральная антимонопольная служба.