Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд. Об этом в воскресенье сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, объем экспорта из Китая в Россию за данный период стагнировал (рост в 0,0% в годовом выражении) и составил около $31,14 млрд. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 8,3%, до $39,45 млрд.

В июле объем торговли между двумя странами составил $9,41 млрд.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд.