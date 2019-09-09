Акимов: задачи полного импортозамещения иностранного оборудования для 5G не стоит

"Мы точно никогда не пожертвуем стабильностью и техническими параметрами работы сети - это будут решения мирового уровня. Что касается цены, мы допускаем возможность, что какие-то решения на этапе внедрения будут по внешним своим параметрам отличаться от того, что может предложить глобальный рынок и агрессивно себя ведущие на нем игроки. Потому что на первых этапах поставщикам оборудования может быть предложено беспрецедентное финансовое плечо, кредиты по нулевой ставке, существенные дисконты", - сказал он.

Однако, подчеркнул Акимов, в правительстве хотят, чтобы такая премия была нечувствительна для компаний и была бы приемлема для рынка. "Мы будем за этим следить. Никто не будет строить втридорога сети, тем более никто не ставит задачу полного импортозамещения. Мы бы хотели, чтобы там, где мы точно имеем компетенцию, это было преимущественно, а не исключительно российское оборудование, как некоторые стараются представить", - пояснил он.

Строительство 5G нужно всем

Акимов также высказал уверенность, что создание сетей связи нового поколения - задача не только производителей оборудования или телеком-операторов, потому что они не единственные, кому это необходимо.

"Мы, может быть, пока не сделали достаточно, для того, чтобы вопросы создания сети 5G были не только вопросами телекоммуникационных операторов. Кричать о том, что эти сети нужны, должен не я и не Носков (Константин Носков, глава Минкомсвязи, - прим. ТАСС), а министр здравоохранения, министр транспорта... Потому что технологии, которые обеспечиваются этой инфраструктурой, - это технологии отраслевые, это отраслевые кейсы в образовании, здравоохранении, национальной безопасности, городском хозяйстве", - объяснил он.

По словам вице-премьера, если в работу строительства сетей связи нового поколения вовлечены еще не все, кто в этом реально заинтересован, то необходимо и дальше объяснять выгоды от внедрения 5G. "И если мы пока недостаточно вовлекли их в эту работу, значит, мы недостаточно еще use case (сценарии использования - прим. ТАСС) всем объяснили и какие отсюда будут выгоды. Потому что у некоторых складывается представление, что это нужно только четверке операторов и людям, которые хотят смотреть в очки виртуальной реальности в онлайн-режиме с гигабитной скоростью. Будем кардинально менять этот подход", - заключил Акимов.