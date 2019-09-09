Россияне стали чаще допускать просрочки платежей по кредитным картам

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Среднее значение просроченной задолженности более чем на 30 дней по кредитным картам в России в январе - июле 2019 года выросло до более чем 3%. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс". Показатель в среднем по всему прошлому году находился на уровне 2,1%.

"Причинами такого роста просроченной задолженности можно считать активные кредитные политики банков, которые в декабре 2018 года поставили рекорд по количеству выданных карт - 1 млн ед., тогда как годом ранее были выданы "скромные" 760 тыс. карт. Возможно, за счет столь значимых объемов выдачи кредитных карт банки стараются выполнить не только бизнес-планы, но и готовятся к введению дополнительных ограничительных мер по "показателю долговой нагрузки", - говорится в материале.

По данным БКИ, объем выдачи кредитных карт за первые семь месяцев 2019 года превысил 350 млрд руб. За аналогичный период 2018 года он составил менее 250 млрд руб., в 2017 году - около 165 млрд руб. Максимальные объемы выдач кредитных карт, традиционно, приходятся на ноябрь - декабрь, отмечают в бюро, так как в это период наблюдается повышенный спрос со стороны потребителей, и банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов.