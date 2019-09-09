Белоруссия будет настаивать на закреплении обязанности поставщика забирать "грязную" нефть

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Белоруссия после ситуации с "грязной нефтью" будет настаивать на внесении в договоры с РФ пункта об обязательствах поставщика забрать некондиционную нефть. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко в интервью журналу "Нефтехимия".

"Раньше мы не могли представить ситуацию, что придется возвращать нефть в Российскую Федерацию. Теперь понимаем: это возможно. И чтобы второй раз не садиться за стол переговоров и на протяжении нескольких месяцев не обсуждать, казалось бы, очевидное решение - имею в виду возврат сырья, мы будем настаивать на внесении в договор пункта об обязательствах поставщика забрать некондиционную нефть и оплатить все затраты по ее транспортировке", - сказал он.

Борисенко считает, что в договоре должны быть прописаны "жесткие условия по вопросам корректировки планов транспортировки и возмещению прямого ущерба по выпадающим объемам". Он пояснил, что сегодня "Транснефть" может изменять график поставок в одностороннем порядке.

"Мы считаем, что график транспортировки должен корректироваться по взаимному согласию, а в случае невыполнения объемов на поставщика должен налагаться штраф. Именно на таких условиях российский оператор строит свои отношения с производителями нефти: они заказывают определенные объемы транспортировки и сдают нефть по определенному графику", - сказал Борисенко.

По его словам, в случае нарушения объемов и сроков производители несут штрафные санкции в размере оплаты транспортировки. "Таким образом, выводы сделаны, они легли в основу проектов регламента и договора по взаимодействию с нашими российскими партнерами", - отметил гендиректор "Гомельтранснефть Дружба".

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" недополучил $23 млн из-за загрязнения нефти, сообщил Борисенко.

"Длительная остановка нефтепровода негативно повлияла на финансово-хозяйственную деятельность ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и привела к недополучению выручки в $23 млн", - сказал он.