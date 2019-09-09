Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,14-0,56%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,56% - до 2781,85 пункта, индекс РТС снизился на 0,14%, до 1338,7 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск снизился на 0,37%, до 65,995 рубля, курс евро уменьшился на 0,06%, до 72,458 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,92% - до $62,76 за баррель.

Российский фондовый рынок может показать рост во вторник, считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Инвесторы ждут новых стимулов от Европейского центрального банка на этой неделе, что означает приток на биржи дополнительной финансовой ликвидности. Кроме того, смена министра нефти Саудовской Аравии скорее всего закрепит договоренности ОПЕК + по сокращению нефтедобычи, что стабилизирует нефтяные цены даже с учетом рисков глобальной рецессии", - сказал эксперт.

Во вторник в "БКС Премьер" ожидают индекс Мосбиржи в диапазоне 2785-2795 пунктов, курс доллара - в районе 65,2-66,5 рубля, евро - 72-73,1 рубля.