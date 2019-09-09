"Аэрофлот" признали в августе самой пунктуальной авиакомпанией Европы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" стал самой пунктуальной среди крупнейших авиакомпаний Европы в августе 2019 года по версии британских аналитических служб FlightStats и OAG. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе "Аэрофлота".

"Аэрофлот по итогам августа 2019 года занял первое место по пунктуальности выполнения полетов среди крупнейших авиаперевозчиков Европы. Это показывают исследования сразу двух британских аналитических служб - FlightStats и OAG, которые располагают наиболее обширными базами данных о мировых авиаперевозках", - говорится в сообщении.

По данным OAG, в августе крупнейший российский авиаперевозчик выполнил точно по расписанию 89,0% магистральных рейсов, по версии FlightStats этот показатель еще выше - 89,5%, рассказали в пресс-службе "Аэрофлота".

OAG признавал "Аэрофлот" самым пунктуальным в Европе и в два предыдущих летних месяца: в июне процент выполненных по расписанию рейсов составил 85,4%, в июле - 86,7%. В июле OAG назвал "Аэрофлот" самым пунктуальным в мире.

Ранее OAG выставил российской авиакомпании высшую оценку - "пять звезд" - за пунктуальность. "Аэрофлот" стал единственным авиаперевозчиком России, удостоенным максимального балла.

В "Аэрофлоте" отмечают, что компания добивается таких показателей благодаря эффективности мер по выполнению правил посадки на рейс. "В будущем авиакомпания планирует внедрять нововведения на основе современных цифровых технологий. Среди них - использование биометрического контроля, который значительно ускорит и упростит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту", - рассказали в пресс-службе.