В Москве откроются отраслевые общественные приемные для защиты прав предпринимателей

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Отраслевые общественные приемные для защиты прав бизнеса будут открыты в Москве до конца года. Об этом сообщила в понедельник ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей столицы Татьяна Минеева.

"Планируется открытие отраслевых общественных приемных, в частности, в ближайшее время общественный уполномоченный по внешнеэкономической деятельности [Александр Сучков] будет открывать приемную, которая специализируется на этих вопросах. Будет приемная по транспорту и логистике - очень популярное направление для Москвы", - сказала она.

В сентябре была открыта приемная по вопросам экстрадиции, депортации, федерального и международного розыска в Северном административном округе столицы. Учреждение специализируется на защите прав предпринимателей из так называемого лондонского списка российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

По словам Минеевой, всего до конца 2019 года в Москве откроется около 10 общественных приемных по защите прав бизнеса, в том числе отраслевых.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей сроком на пять лет.